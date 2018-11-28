Калининградским учителям будут платить за участие в проведении ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:22 2018-11-28T10:22:46+03:00

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В Калининградской области введут выплаты педагогам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации. Соответствующие поправки в региональный закон об образовании были рассмотрены на заседании областного правительства во вторник, 27 ноября.

Как сообщила министр образования Светлана Трусенева, с 1 января 2019 года педагогам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, будет выплачиваться компенсация. Ее размер будет варьироваться от 350 до одной тысячи рублей за один экзамен и зависеть от выполняемых работ.

На выплату в 2019 году компенсации потребуется выделение дополнительных средств из областного бюджета в размере более 10,7 миллиона рублей, отметила министр.