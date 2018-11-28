В подъезде дома в Янтарном сгорела детская коляска
К счастью, ребенка в этот момент в ней не было
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший вторник днем по тревоге выезжали пожарные, ответственные за охрану Янтарного. На часах было 14:38, когда поступило сообщение о возгорании на главной улице – Советской. Уже через три минуты пожарные были на месте.
Как рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в подъезде жилого дома на втором этаже горела детская коляска.
С огнем справились быстро. Обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливают.