Молодую калининградку задержали с крупной партией наркотиков
Изменить размер текста:
На улице Эпроновской в Калининграде задержали местную жительницу за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
У ранее судимой 23-летней женщины изъяли 18 свертков карфентанилом.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.