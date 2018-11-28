Молодую калининградку задержали с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-28T10:25:19+03:00

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На улице Эпроновской в Калининграде задержали местную жительницу за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

У ранее судимой 23-летней женщины изъяли 18 свертков карфентанилом.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы.