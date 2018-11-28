Мэрия Калининграда: Дорожный ремонт на улицах Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской не завершен

СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-28T10:33:26+03:00

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В Калининграде не завершены работы по капитальному ремонту дорог на четырех улицах: Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской. Об этом сообщил начальник дорожно-транспортного управления Олег Кутин.

- Работы закончены по основным объемам, но есть замечания по качеству, они не критичны с точки зрения эксплуатации, дорожное движение будет на этих дорогах с той же интенсивностью, как и сейчас. Подрядная организация ООО «НордСтройТранс» работает над устранением замечаний, - отметил Кутин. - Все четыре дороги ремонтирует один подрядчик, но очень сложный, поздно приступил к выполнению работ и были риски, что они не закончат к зимнему сезону. На сегодня проведены контрольные замеры, обобщили претензии и контрольным актом направили их для устранения замечаний.

По его словам, если до 3 декабря замечания не будут устранены, администрация города примет меры к расторжению контрактов.

- Это достаточно жесткая мера, но необходимая, так как надо работать добросовестно с тем результатом, который от них ждут. Кроме того, некачественные работы не будем оплачивать, а за эти средства устраним недоделки, - сказал Олег Кутин.