Старинную водопроводную трубу, найденную в Калининграде, передали в Музей Мирового океана

СЕГОДНЯ 10:38 2018-11-28T10:42:50+03:00

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Старинную водопроводную трубу, найденную археологами во время раскопок на берегу Нижнего пруда в Калининграде, передали в Музей Мирового океана. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала директор музея Светлана Сивкова.

- Это старая городская деревянная водопроводная труба. Ее нужно сохранять, потому что дерево рассыпается. Мы имеем опыт сохранения мокрой древесины, - сказала Светлана Сивкова и отметила, что артефакт находится сейчас на территории Фридрихсбургских ворот. – Трубу обрабатывают, она будет включена в нашу экспозицию.

При этом директор музея отметила, что в Калининграде «очень плохо с реставраторами».

- У нас реставраторы есть. Мы стараемся готовить специалистов, обучаем. Есть реставраторы по дереву, металлу, по декоративно-прикладному искусству, - сказала Светлана Сивкова.

Напомним, старинное гидротехническое приспособление обнаружили в одном из бывших колодцев, которые функционировали некогда в Кёнигсберге. Открытый водный источник позже засыпали, переделав в закрытый. Определить, когда именно это произошло, пока не представляется возможным. Но известно, что еще позже самую верхнюю часть колонки разобрали и на этом месте построили здание – остатки его фундамента сохранились. После войны обращенный в руины микрорайон бульдозерами сравняли с землей, и много лет здесь был пустырь.