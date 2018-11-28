2018-11-28T10:42:50+03:00
Общество

Старинную водопроводную трубу, найденную в Калининграде, передали в Музей Мирового океана

Артефакт намерены законсервировать и сохранить для выставок
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Игорь ОРЕХОВ
Изменить размер текста:

Старинную водопроводную трубу, найденную археологами во время раскопок на берегу Нижнего пруда в Калининграде, передали в Музей Мирового океана. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала директор музея Светлана Сивкова.

- Это старая городская деревянная водопроводная труба. Ее нужно сохранять, потому что дерево рассыпается. Мы имеем опыт сохранения мокрой древесины, - сказала Светлана Сивкова и отметила, что артефакт находится сейчас на территории Фридрихсбургских ворот. – Трубу обрабатывают, она будет включена в нашу экспозицию.

При этом директор музея отметила, что в Калининграде «очень плохо с реставраторами».

- У нас реставраторы есть. Мы стараемся готовить специалистов, обучаем. Есть реставраторы по дереву, металлу, по декоративно-прикладному искусству, - сказала Светлана Сивкова.

Напомним, старинное гидротехническое приспособление обнаружили в одном из бывших колодцев, которые функционировали некогда в Кёнигсберге. Открытый водный источник позже засыпали, переделав в закрытый. Определить, когда именно это произошло, пока не представляется возможным. Но известно, что еще позже самую верхнюю часть колонки разобрали и на этом месте построили здание – остатки его фундамента сохранились. После войны обращенный в руины микрорайон бульдозерами сравняли с землей, и много лет здесь был пустырь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полесске решили построить новый Дом культуры
Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей
В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны
Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин
Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны
Мэрия Калининграда: Мы видим, что ливневок на Нарвской недостаточное количество
В Калининграде многодетные семьи попросили распространить льготные проездные на детей
Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе
В мэрии Калининграда решили, что четыре улицы с недоделками и дефектами можно использовать
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Мэрия Калининграда пригрозила расторгнуть контракты по ремонту четырех улиц
Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда
29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа
В Калининграде собирают корм для бездомных собак из приюта в Полесске
В Калининград с Командорских островов привезут уникальный скелет морской коровы
На улице Багратиона запретят парковаться
Жителя Нестерова будут судить за поджог магазина
В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи
В Калининграде готовят концепцию проекта Всемирного музея мостов
В Калининграде отключено электричество на восьми улицах
В ММО назвали новые сроки завершения строительства корпуса «Планета океан»
Директор Музея Мирового океана про нападение на памятник Канту: Это обыкновенный фашизм
На окраине Калининграда сбили 55-летнюю женщину
Мэрия Калининграда: Дорожный ремонт на улицах Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской не завершен