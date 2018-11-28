2018-11-28T10:56:37+03:00
Общество

Директор Музея Мирового океана про нападение на памятник Канту: Это обыкновенный фашизм

Светлана БАРОН
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова назвала нападения на связанные с Кантом памятники «обыкновенным фашизмом». Такое заявление она сделала в эфире программы «Говорит Калининград» на радио Комсомольская правда.

- Во-первых, у нас в музее тоже есть скамья Канта. Мы тоже пошли проверять. Поняли, что никто не знает, что у нас она есть. А то, что произошло — это обыкновенный фашизм. Не понимаю, что произошло в нашем городе. Это недопустимые вещи. Понимаю, что так, наверное, хотели вызвать на обсуждение переименования аэропорта… Мне кажется, никогда не надо никуда спешить. Я за то, чтобы аэропорт носил имя выдающегося деятеля, но это нельзя делать срочным голосованием к такому-то числу, - заявила директор ММО.

Сивкова считает, что вандалов нужно обязательно найти и не только наказать, но и показать общественности.

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