2018-11-28T11:10:37+03:00
Общество

В ММО назвали новые сроки завершения строительства корпуса «Планета океан»

Светлана БАРОН
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К Новому году на стройплощадке корпуса «Планета океан» на набережной Петра Великого должны убрать забор и начать монтаж стекол на шаре. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

- Общие строительные работы должны были завершиться в середине этого года, но завершатся, скорее всего, в марте. На объекте есть все необходимое, сменилось руководство заказчика. Надеюсь, что в следующем году мы точно увидим сам шар и благоустройство вокруг, и приступим к работам внутри здания. Для нас работа ведется каждый день, каждую минуту — мы создаем сложную, наукоемкую экспозицию. Огромное количество контактов — с Росгидрометом, Курчатовским центром, учеными, университетами. Такая экспозиция не создается за один год! Музей Штральзунда создавал экспозицию 10 лет. Наш храм Христа Спасителя завершил росписи через 22 года. Но мы не будем так долго тянуть, - пообещала Сивкова.

По словам директора ММО, новый корпус будут вводить в эксплуатацию частями. А уже сейчас на стройку водят экскурсии — пока для студентов-строителей.

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