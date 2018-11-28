2018-11-28T11:15:43+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на восьми улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В среду в Калининграде отключено электричество на восьми улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов из-за проведения ремонтных работ не будет света на ул. Куйбышева 11, 13, ул. А. Невского 24-30, 32 (МОУ СОШ № 33), 34б, ул. Римская 1-23, ул. Пражская 4-8, ул. Берлинская 1-23, 2, 12, пер. Венский 3, 5.

До 18 часов электричество отключено на ул. Сибирякова 2-44, 46 (д/сад № 134), ул. Горького 117-163.

До 17 часов не будет холодной воды на ул. Жукова 7, 9, ул. Согласия 38в, ул. Панина 8.

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