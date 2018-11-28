В Калининграде готовят концепцию проекта Всемирного музея мостов

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-28T11:25:30+03:00

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В Калининграде готовят к восстановлению кенигсбергский железнодорожный мост, расположенный напротив Музея Мирового океана. Об этом директор музея Светлана Сивкова рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Первый железнодорожный мост через реку Преголю – в свое время его хотели распилить совсем. Но мы предложили оставить его за нами. Нам передали его и сказали: «Если хотите оставить, берите. Только деньги тратите свои», - рассказывает Светлана Сивкова.

По ее словам, сегодня решается вопрос о судьбе моста.

- Мы надеемся, что к 300-летию великого ученого и философа, когда будет создана тропа Канта, проходившая по берегу реки, мост будет готов. Он стоит и ждет своего времени, - сказала директор. – Мы делаем концепцию проекта Всемирного музея мостов. И надеемся, что этот мост будет восстановлен как пешеходный. Он, кстати, был бы самым дешевым из всех мостов, которые будут строиться. Потому что у него есть основание. Он всего лишь на 5 процентов одряхлел. Всего лишь! А ведь он очень древний мост, из хорошей стали. В послевоенные годы он был очень хорошо восстановлен.