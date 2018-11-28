В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи
По словам мэра города, добытчики солнечного камня тащат свои лодки через пляж, несмотря на то, что им построили специальный лодочный слип
Противотанковые ежи на пляжеФото: Алексей Заливатский
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В среду утром мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил на своей странице в фейсбуке, что против ловцов янтаря в его городе приняты новые серьезные меры.
- Несмотря на то, что в Янтарном была сделана специализированная парковка для лодочников, они все равно лезут на пляж, - сообщил Заливатский. - Дешевле или по привычке. Срезают замки на технологических проездах, ломают ограждения. Ну, ок. Перекрываем возможные выезды на пляж противотанковыми ежами и ФБС-ками.
На одном из фото видно, что на пляже снова припарковались несколько джипов.