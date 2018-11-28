2018-11-28T11:25:50+03:00
Общество

В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи

По словам мэра города, добытчики солнечного камня тащат свои лодки через пляж, несмотря на то, что им построили специальный лодочный слип
Иван МАРКОВ
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Противотанковые ежи на пляжеПротивотанковые ежи на пляжеФото: Алексей Заливатский
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В среду утром мэр Янтарного Алексей Заливатский сообщил на своей странице в фейсбуке, что против ловцов янтаря в его городе приняты новые серьезные меры.

- Несмотря на то, что в Янтарном была сделана специализированная парковка для лодочников, они все равно лезут на пляж, - сообщил Заливатский. - Дешевле или по привычке. Срезают замки на технологических проездах, ломают ограждения. Ну, ок. Перекрываем возможные выезды на пляж противотанковыми ежами и ФБС-ками.

На одном из фото видно, что на пляже снова припарковались несколько джипов.

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