Жителя Нестерова будут судить за поджог магазина

СЕГОДНЯ 11:27 2018-11-28T11:29:23+03:00

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Жителя Нестеровского района будут судить за поджог продуктового магазина и грузовика. Об этом сообащет пресс-служба районного суда.

В августе этого года мужчина поругался с владельцем продуктового магазина, после чего разбил окно камнем окно, поджег бутылку с бензином и бросил ее внутрь. Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

После этого поджигатель попытался сжечь грузовик, который принадлежал владельцу магазина, однако хозяин смог вовремя потушить огонь.

Действия нестеровца были квалифицированы по двум статьям УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, и как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.