2018-11-28T11:44:49+03:00
Наука

В Калининград с Командорских островов привезут уникальный скелет морской коровы

Она пополнит экспозицию Музея Мирового океана
Александр КАТЕРУША
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Скелет кита в Музее Мирового океана.Скелет кита в Музее Мирового океана.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Музей Мирового океана привезли скелет моржа, который скоро смогут увидеть посетители. В планах привезти скелет морской коровы, которую также называют стеллеровой коровой. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала директор музея Светлана Сивкова.

- У нас уже есть скелет серого кита, который размещен временно в экспозиции «Глубина» и будет переезжать вместе с другими скелетами в корпус «Планета Океан», - говорит Светлана Сивкова. - У нас там будет показан древний кит и стеллерова корова – это вообще уникальный объект. Когда-то она была открыта экспедицией Витуса Беринга. Сейчас нам собрали скелет такой стеллеровой коровы. Нас одно беспокоит – как его доставить его с Командорских островов.

Отметим, к Новому году на стройплощадке корпуса «Планета океан» на набережной Петра Великого должны убрать забор и начать монтаж стекол на шаре.

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