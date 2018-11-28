В Калининграде собирают корм для бездомных собак из приюта в Полесске

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-28T12:13:20+03:00

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В Калининграде организовали сбор корма для бездомных собак. Организаторами благотворительной акции «Большая помощь маленьким друзьям» стали студенты БФУ имени Канта.

Как сообщает пресс-служба университета, помочь собакам призывают всех неравнодушных калининградцев.

Стартует добрая акция в среду 28 ноября и завершится 8 декабря.

Как рассказали организаторы, собранный корм передадут в приют «Тимвилль».

«Приют находится в Полесске. Там проживают более сотни собак. И для того, чтобы их всех накормить ежедневно требуется 60 кг корма», - пишут организаторы.

Коробки, в которые можно принести и опустить корм, будут стоять:

- В холле корпуса №4 (Чернышевского 56), рядом с гардеробом.

- На цокольном этаже, корпус №5 (Чернышевского 56а), рядом с гардеробом.