29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-28T12:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 29 ноября, пограничный переход Багратионовск-Безледы не будет работать в течение нескольких часов. Об этом сообщает Представительство МИД РФ в Калининграде.

Автомобильное движение на пункте пропуска будет закрыто с 10 часов утра до 14 часов.

«Росгранстрой» рекомендует жителям и гостям Калининградской области учитывать данную информацию при планировании поездок за рубеж.