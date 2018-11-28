29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг, 29 ноября, пограничный переход Багратионовск-Безледы не будет работать в течение нескольких часов. Об этом сообщает Представительство МИД РФ в Калининграде.
Автомобильное движение на пункте пропуска будет закрыто с 10 часов утра до 14 часов.
«Росгранстрой» рекомендует жителям и гостям Калининградской области учитывать данную информацию при планировании поездок за рубеж.