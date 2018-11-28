Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-28T12:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на середину ноября, калининградским предприятиям перечислили 50,7 млрд рублей на поддержку рынка труда. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.

До конца кода региональный бизнес получит еще 5 млрд рублей.

- Бюджет субсидий текущего года выбран в полном объеме. Дополнительно потребуется примерно 5,3 миллиарда рублей. Необходимые для этого решения приняты. Сейчас вносятся поправки в федеральный бюджет на 2018 год, после его принятия и заключения дополнительного соглашения деньги поступят в регион, – сообщил руководитель министерства.

В этом году субсидии получили 136 юридических лиц, которые обеспечивают занятость 12 тысяч человек.