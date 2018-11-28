Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда
По состоянию на середину ноября, калининградским предприятиям перечислили 50,7 млрд рублей на поддержку рынка труда. Об этом сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Дмитрий Кусков.
До конца кода региональный бизнес получит еще 5 млрд рублей.
- Бюджет субсидий текущего года выбран в полном объеме. Дополнительно потребуется примерно 5,3 миллиарда рублей. Необходимые для этого решения приняты. Сейчас вносятся поправки в федеральный бюджет на 2018 год, после его принятия и заключения дополнительного соглашения деньги поступят в регион, – сообщил руководитель министерства.
В этом году субсидии получили 136 юридических лиц, которые обеспечивают занятость 12 тысяч человек.