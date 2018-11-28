Мэрия Калининграда пригрозила расторгнуть контракты по ремонту четырех улиц

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-28T13:09:50+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин в очередной раз пожаловался на подрядчика, выполняющего ремонтные работы по программе «Безопасные и качественные дороги».

- По факту там работы закончены в основных объемах, но у нас есть замечания по качеству выполненных работ, - заявил Кутин. - Это улицы Черняховского, Пролетарская, Нарвская и Муромская. На всех этих четырех объектах у нас работает один подрядчик, и, скажем так, он был очень сложным для нас. По ходу выполнения работ неоднократные претензии предъявлялись по качеству, но по проичине того, что он поздно приступил к работам, были риски, что он дороги не закончит к сезону, поэтому работы продолжались. Он что-то устранял, а что-то не устранял.

Далее Кутин и вовсе пригрозил разрывом контракта.

- На сегодняшний день нам понятны объемы, по которым у нас есть претензии, мы все их обобщили и контрольным актом направили ему как требование к устранению, - продолжил чиновник. - Если он до 3 декабря не устранит эти нарушения, мы будем принимать решение по расторжению всех четырех контрактов.

Напомним, на всех четырех объектах работы выполняла компания ООО «НСТ».