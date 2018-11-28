2018-11-28T13:45:44+03:00
Общество

В мэрии Калининграда решили, что четыре улицы с недоделками и дефектами можно использовать

Речь идет об улицах Черняховского, Пролетарской, Нарвской и Муромской, отремонтированных по программе «Безопасные и качественные дороги»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Улицы в самом центре города можно будет использовать, несмотря на дефектыУлицы в самом центре города можно будет использовать, несмотря на дефектыФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин рассказал журналистам, что в городе есть четыре улицы, работы на которых выполнены не очень качественно. По его словам, компания «НСТ» выполнила работы с рядом дефектов на улицах Черняховского, Пролетарской, Нарвской и Муромской. Тем не менее, автомобилисты, по словам Кутина, могут пользоваться этими дорогами и дальше.

- Те замечания, которые у нас есть, не критичны с точки зрения эксплуатации объектов, поэтому дорожное движение на них будет с той же интенсивностью осуществляться, с которой это происходит и сейчас, - сообщил Кутин. - Кроме того, мы стоимость тех работ, которые определены как некачественные, будем удерживать из контракта, то есть, не будем выплачивать подрядчику. За счет этих средств мы и планируем выполнить те работы, которые, на наш взгляд, выполнены неправильно, в следующем году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полесске решили построить новый Дом культуры
Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей
В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны
Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин
Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны
Мэрия Калининграда: Мы видим, что ливневок на Нарвской недостаточное количество
В Калининграде многодетные семьи попросили распространить льготные проездные на детей
Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Мэрия Калининграда пригрозила расторгнуть контракты по ремонту четырех улиц
Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда
29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа
В Калининграде собирают корм для бездомных собак из приюта в Полесске
В Калининград с Командорских островов привезут уникальный скелет морской коровы
На улице Багратиона запретят парковаться
Жителя Нестерова будут судить за поджог магазина
В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи
В Калининграде готовят концепцию проекта Всемирного музея мостов
В Калининграде отключено электричество на восьми улицах
В ММО назвали новые сроки завершения строительства корпуса «Планета океан»
Директор Музея Мирового океана про нападение на памятник Канту: Это обыкновенный фашизм
Старинную водопроводную трубу, найденную в Калининграде, передали в Музей Мирового океана
На окраине Калининграда сбили 55-летнюю женщину
Мэрия Калининграда: Дорожный ремонт на улицах Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской не завершен