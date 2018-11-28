В мэрии Калининграда решили, что четыре улицы с недоделками и дефектами можно использовать

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-28T13:45:44+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин рассказал журналистам, что в городе есть четыре улицы, работы на которых выполнены не очень качественно. По его словам, компания «НСТ» выполнила работы с рядом дефектов на улицах Черняховского, Пролетарской, Нарвской и Муромской. Тем не менее, автомобилисты, по словам Кутина, могут пользоваться этими дорогами и дальше.

- Те замечания, которые у нас есть, не критичны с точки зрения эксплуатации объектов, поэтому дорожное движение на них будет с той же интенсивностью осуществляться, с которой это происходит и сейчас, - сообщил Кутин. - Кроме того, мы стоимость тех работ, которые определены как некачественные, будем удерживать из контракта, то есть, не будем выплачивать подрядчику. За счет этих средств мы и планируем выполнить те работы, которые, на наш взгляд, выполнены неправильно, в следующем году.