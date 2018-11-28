2018-11-28T13:37:57+03:00
Общество

Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе

Виктор Сергеев
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Прокуратура Зеленоградского района потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили плохое состояние дороги в поселке Горбатовка и многочисленные несоответствия требованиям установленным законом к автобусной остановке, расположенной в поселке Филино.

В адрес директоров МКУ «Плантаже» и ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» внесены представления.

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