Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе
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Прокуратура Зеленоградского района потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили плохое состояние дороги в поселке Горбатовка и многочисленные несоответствия требованиям установленным законом к автобусной остановке, расположенной в поселке Филино.
В адрес директоров МКУ «Плантаже» и ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» внесены представления.