2018-11-28T14:18:30+03:00
Общество

В Калининграде многодетные семьи попросили распространить льготные проездные на детей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ассоциация многодетных семей Калининградской области попросила городские власти распространить действие льготных проездных в городском транспорте на детей. Об этом сообщил председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

- Я уже написал обращение в администрацию, чтобы проездным билетом могли пользоваться и дети. Осталось решить вопрос, как они будут показывать принадлежность (к этой льготной категории. – ред.), там же фамилия, имя, отчество ставится и предъявляется специальная книжечка. Но мы попробуем отработать этот моменты, чтобы все члены семьи могли пользоваться проездным, - сказал Андрей Кропоткин.

Он добавил, что льготные проездные с 2019 года будут распространяться на весь городской транспорт до маршрута №99.

- Независимо от того, муниципальный это транспорт, или частный. Общий билет для многодетной семьи составит 550 рублей, - сказал председатель горсовета.

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