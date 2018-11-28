Мэрия Калининграда: Мы видим, что ливневок на Нарвской недостаточное количество

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-28T14:22:05+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин заявил, что администрация начала серьезную работу по борьбе с подтоплениями после дождей.

- Мы готовим дорожную карту и проводим анализ всех мест, которые подвержены подтоплению, - заявил Кутин. - У нас впереди предполагается штормовое предупреждение в конце месяца, если прогноз не обманывает. У нас создана оперативная бригада по контролю за этими местами для того, чтобы мы их систематизировали.

Одним из самых проблемных мест города Кутин назвал улицу Нарвскую.

- Одно из этих мест – улица Нарвская. – добавил чиновник. - Мы видим, что там у нас недостаточное количество дождеприемников, исходя из ширины полотна. Мы установим дополнительно еще два колодца, которые ситуацию там, я думаю, стабилизируют.

Также Кутин пообещал закончить все работы на Нарвской на следующей неделе.