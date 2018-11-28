2018-11-28T14:27:38+03:00
Общество

Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде сотрудники полиции и УФСИН предотвратили переброску на территорию колонии №9 наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Советском проспекте около колонии правоохранители задержали 43-летнего мужчину. При досмотре у него нашли 57 гр. марихуаны.

- По данным полиции, марихуану собирался приобрести 35-летний осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии, - отметили в пресс-службе УМВД.

На обоих завели уголовные дела: задержанный получил ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства», отбывающий наказание – ч. 2 ст. 228 УК РФ «Покушение на незаконное приобретения растений, содержащих наркотические средства в крупном размере».

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