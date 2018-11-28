Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-28T14:34:29+03:00

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С вечера вторника и до утра среды на очистке областных дорог от снега было задействовано 57 единиц техники. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении дорожного хозяйства Калининградской области.

- Основной объем осадков выпал в Калининграде, Багратионовском и Зеленоградском районах. На трассах области работало 54 комбинированных дорожных машины и три трактора. В общей сложности на дороги высыпали более 450 тонн песко-соляной смеси и 300 тонн соли, – сообщил замдиректора управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.

По его словам, реагентами обработали основные направления региональных дорог и школьные маршруты общей протяженностью более двух тысяч километров.