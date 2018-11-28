Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны
Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин в очередной раз поднял вопрос об исторических ливневках на улицах города.
- У нас очень часто вопросы задаются по поводу дождевых решеток, - заявил Кутин. - Мы стараемся максимально сохранить те, которые у нас имеют, скажем так, исторический характер. В случае, если они пригодны к эксплуатации, мы их сохраняем. В случае же, если они к эксплуатации не пригодны, мы будем вынуждены их демонтировать.
Кутин также добавил, что сами колодцы во время ремонта улиц подвергать реконструкции не будут, однако в них будет небольшой апгрейд.
- Сама шахта колодца там, где мы приступаем к этим работам, будет в обязательном порядке выполняться так, как мы это сделали на Ленинском проспекте, - сообщил чиновник. - Для того, чтобы потом в процессе эксплуатации у нас были минимальные затраты, чтобы эти колодцы чистить. Это я говорю про мусоросборные корзины.