Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-28T14:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин в очередной раз поднял вопрос об исторических ливневках на улицах города.

- У нас очень часто вопросы задаются по поводу дождевых решеток, - заявил Кутин. - Мы стараемся максимально сохранить те, которые у нас имеют, скажем так, исторический характер. В случае, если они пригодны к эксплуатации, мы их сохраняем. В случае же, если они к эксплуатации не пригодны, мы будем вынуждены их демонтировать.

Кутин также добавил, что сами колодцы во время ремонта улиц подвергать реконструкции не будут, однако в них будет небольшой апгрейд.

- Сама шахта колодца там, где мы приступаем к этим работам, будет в обязательном порядке выполняться так, как мы это сделали на Ленинском проспекте, - сообщил чиновник. - Для того, чтобы потом в процессе эксплуатации у нас были минимальные затраты, чтобы эти колодцы чистить. Это я говорю про мусоросборные корзины.