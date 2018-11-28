2018-11-28T14:43:55+03:00
Общество

Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны

Также, по словам руководителя транспортного управления, колодцы будут снабжаться корзинами для сбора мусора
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Ливневка на одной из улиц КалининградаЛивневка на одной из улиц КалининградаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда руководитель транспортного управления Олег Кутин в очередной раз поднял вопрос об исторических ливневках на улицах города.

- У нас очень часто вопросы задаются по поводу дождевых решеток, - заявил Кутин. - Мы стараемся максимально сохранить те, которые у нас имеют, скажем так, исторический характер. В случае, если они пригодны к эксплуатации, мы их сохраняем. В случае же, если они к эксплуатации не пригодны, мы будем вынуждены их демонтировать.

Кутин также добавил, что сами колодцы во время ремонта улиц подвергать реконструкции не будут, однако в них будет небольшой апгрейд.

- Сама шахта колодца там, где мы приступаем к этим работам, будет в обязательном порядке выполняться так, как мы это сделали на Ленинском проспекте, - сообщил чиновник. - Для того, чтобы потом в процессе эксплуатации у нас были минимальные затраты, чтобы эти колодцы чистить. Это я говорю про мусоросборные корзины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Полесске решили построить новый Дом культуры
Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей
В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин
Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны
Мэрия Калининграда: Мы видим, что ливневок на Нарвской недостаточное количество
В Калининграде многодетные семьи попросили распространить льготные проездные на детей
Прокуратура потребовала отремонтировать дорогу и автобусную остановку в Зеленоградском районе
В мэрии Калининграда решили, что четыре улицы с недоделками и дефектами можно использовать
В ночь на четверг в Калининграде разведут мосты
Мэрия Калининграда пригрозила расторгнуть контракты по ремонту четырех улиц
Калининградским предприятиям выплатили более 50 млрд рублей на поддержку рынка труда
29 ноября погранпереход Багратионовск-Безледы не будет работать 4 часа
В Калининграде собирают корм для бездомных собак из приюта в Полесске
В Калининград с Командорских островов привезут уникальный скелет морской коровы
На улице Багратиона запретят парковаться
Жителя Нестерова будут судить за поджог магазина
В Янтарном против ловцов янтаря установили противотанковые ежи
В Калининграде готовят концепцию проекта Всемирного музея мостов
В Калининграде отключено электричество на восьми улицах
В ММО назвали новые сроки завершения строительства корпуса «Планета океан»
Директор Музея Мирового океана про нападение на памятник Канту: Это обыкновенный фашизм
Старинную водопроводную трубу, найденную в Калининграде, передали в Музей Мирового океана
На окраине Калининграда сбили 55-летнюю женщину
Мэрия Калининграда: Дорожный ремонт на улицах Нарвской, Муромской, Черняховского и Пролетарской не завершен