2018-11-28T14:52:34+03:00
Происшествия

В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калинниграде возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагедия произошла 29 октября на территории одного из заводов. 64-летний мужчина упал с выведенного из эксплуатации башенного крана высотой 13 метров. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В ведомстве отметили, что погибший не являлся работником предприятия. Уголовное дело возбудено по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По версии следствия, происшествие случилось вследствие нарушений требований охраны труда ответственными лицами из числа руководства завода, не принявших мер к исключению доступа посторонних лиц на объект предприятия, - заявили в пресс-службе СК, добавив, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

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