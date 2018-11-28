Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-28T15:02:18+03:00

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Администрация Калининграда планирует в 2019 году получить более 63 млн рублей от продажи муниципального имущества. Соответствующая программа приватизации была утверждена на заседании городского совета депутатов в среду, 28 ноября. Речь идет в основном о нежилых зданиях, подвалах, цокольных этажах и гаражах.

Непосредственно от продажи объектов недвижимости городские власти намерены получить чуть более 34 млн рублей, отметила и.о. председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Анна Луконина.

- Еще 29 миллионов - средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и залога, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2015-2018 годах, - сказала она.