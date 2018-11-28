В Полесске решили построить новый Дом культуры

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-28T16:31:33+03:00

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В 2020 году в Полесске начнут строительство нового Дома культуры. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время выезда в муниципалитет.

Сейчас в городе функционирует культурно-досуговый центр, в котором занимаются почти 150 человек в 15 творческих коллективах и клубах по интересам. Однако здание имеет серьезные проблемы с подтоплением фундамента и подвалов – из-за этого сумма реконструкции здания сопоставима со строительством нового.

- Мы склоняемся к варианту возведения нового учреждения культуры, – сообщил Антон Алиханов. – Возьмем за образец ДК, который был построен в Гурьевске. Это проект повторного применения, за счет чего сможем сэкономить средства. В следующем году муниципалитет запроектирует объект, привяжет к площадке, а мы в 2020 году включим дом культуры в Полесске в госпрограмму строительства культурно-досуговых центров.

Что касается старого здания, там предложили разместить полноценный кинотеатр.