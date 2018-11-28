В Калининграде дикий лебедь погиб, проглотив свинцовое грузило

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-28T17:09:32+03:00

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В Калининграде лебеденок умер, после того как проглотил свинцовое рыбацкое грузило. Об этом сообщают волонтеры в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

«В приют привезли лебеденка. Птица состояла из костей и перьев, едва держала голову. Лебедь сам не ел и выплевывал еду, которую насильно вводили в пищевод через зонд», - пишут волонтеры и сообщают, что после ощупывания в пищеводе лебедя обнаружили инородный предмет.

В клинике, куда привезли птицу, сделали рентген, который показал что-то плотное, полностью перегородившее желудок.

«Выбора не было и, надеялись на лучший исход, мы согласились на гастроскопию, чтобы достать предмет. В тот момент, когда практически добрались до желудка, вычищая при этом траву из пищевода, у птицы остановилось сердце, попытка реанимировать птицу не удалась», - сообщают волонтеры.

Только после вскрытия выяснилось, что внутри у лебедя было огромное свинцовое грузило, которое уже так приклеилось к стенке желудка, что его с трудом извлекли.

«Толщина стенки желудка была увеличена в несколько раз от воспаления, которое вызвал свинец… Птица умерла от истощения и от отравления свинцом», - сказали зоозащитники.