2018-11-28T17:09:32+03:00
Дом. Семья

В Калининграде дикий лебедь погиб, проглотив свинцовое грузило

Волонтеры пытались спасти птицу, но не смогли
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Калининграде лебеденок умер, после того как проглотил свинцовое рыбацкое грузило. Об этом сообщают волонтеры в группе «Приют-передержка «Клюквенное» в соцсетях.

«В приют привезли лебеденка. Птица состояла из костей и перьев, едва держала голову. Лебедь сам не ел и выплевывал еду, которую насильно вводили в пищевод через зонд», - пишут волонтеры и сообщают, что после ощупывания в пищеводе лебедя обнаружили инородный предмет.

В клинике, куда привезли птицу, сделали рентген, который показал что-то плотное, полностью перегородившее желудок.

«Выбора не было и, надеялись на лучший исход, мы согласились на гастроскопию, чтобы достать предмет. В тот момент, когда практически добрались до желудка, вычищая при этом траву из пищевода, у птицы остановилось сердце, попытка реанимировать птицу не удалась», - сообщают волонтеры.

Только после вскрытия выяснилось, что внутри у лебедя было огромное свинцовое грузило, которое уже так приклеилось к стенке желудка, что его с трудом извлекли.

«Толщина стенки желудка была увеличена в несколько раз от воспаления, которое вызвал свинец… Птица умерла от истощения и от отравления свинцом», - сказали зоозащитники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Калининграда готовятся встретить двухмиллионного пассажира
Начальник регионального УГИБДД: За границей калининградцы ездят более корректно, чем у нас
Названы самые опасные и разбитые дороги в Калининградской области
Геннадий Бубенов: Трамвайное движение в Калининграде нужно развивать
В Калининграде каждый сотрудник ГИБДД будет работать с видеокамерой на куртке
В Калининграде откроется выставка, посвященная снегу
В ГИБДД рассказали, почему кольцо на площади Василевского стоит в пробках
ГИБДД: Дороги с аллеями на обочинах не соответствуют стандартам
Спектакль о паруснике «Крузенштерн» показали в московском планетарии
В Калининграде чаще всего угоняют «Ауди», «Фольксвагены» и «Мерседесы»
В Калининградской области насчитали больше 400 тысяч легковых машин
Начальник ГИБДД области: Уверен, вандалов, осквернивших памятник и могилу Канта, найдут
В Калининградской области еще одну аллею могут признать особо охраняемой природной территорией
Калининградские приставы выдворили за пределы области 28 иностранцев
В Полесске решили построить новый Дом культуры
Мэрия Калининграда планирует продать имущества на 34 млн рублей
В Калининграде при падении с башенного крана погиб рабочий, возбуждено уголовное дело
Кутин: Мы уберем с улиц Калининграда только те ливневые решетки, которые непригодны
Областные дороги от первого снега очищали 57 спецмашин
Калининградец пытался перекинуть в колонию на Советском проспекте 57 гр. марихуаны