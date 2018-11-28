2018-11-28T18:24:19+03:00
Общество

Калининградские приставы выдворили за пределы области 28 иностранцев

Виктор Сергеев
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..Фото: Служба судебных приставов
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За последние две недели судебные приставы выдворили за пределы Калининградской области 28 иностранцев. Об этом сообащет пресс-служба УФССП.

Все гости региона ранее были признаны судами виновными в нарушении миграционного законодательства. Как правило, у иностранцев было временное разрешение на работу, после истечения его срока к себе на родину они решили не возвращаться.

- Суды не установили уважительных причин, препятствующих иностранным гражданам своевременно выехать из РФ, - отметили в пресс-службе управления судебных приставов.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.

С начала 2018 года калининградские приставы выдворили за пределы области 486 иностранцев.

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