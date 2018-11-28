2018-11-28T18:48:23+03:00
Общество

В Калининградской области еще одну аллею могут признать особо охраняемой природной территорией

Отчет об обследовании аллеи между поселками Низовье и Константиновка провели общественники по своей инициативе
Иван МАРКОВ
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..Фото: Иван МАРКОВ
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27 ноября в министерство природных ресурсов и экологии общественники передали отчет об обследовании липовой аллеи, расположенной между поселками Низовье и Константиновка Гурьевского района. Эту работу выполняли активисты общественной организации «Экозащита» и группы «Аллеи Калининградской области» в рамках проекта «Охрана и популяризация аллей Калининградской области: опыт сотрудничества общественности и местного самоуправления». Целью же работы стало обоснование статуса особо охраняемой природной территрии.

- Если все сложится так, как мы задумывали и о чем договаривались с министерством природных ресурсов, то до конца года у нас появится новая охраняемая территория, и эта аллея будет первым общественным охраняемым объектом, - говорит инициатор этой работы, эколог Александра Королева. – Для придания охранного статуса тому или иному объекту необходимо провести комплексное экологическое обследование, чем мы и занимались с июля по ноябрь.

По мнению авторов отчета, липовая аллея Низовье-Константиновка является ценным элементом ландшафта и единственным экологическим узлом на обследованной территории и заслуживает придания статуса особо охраняемой природной территории. Теперь же следующий шаг, по словам общественников, за министерством.

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