2018-11-28T20:49:52+03:00
Общество

Начальник ГИБДД области: Уверен, вандалов, осквернивших памятник и могилу Канта, найдут

Полковник полиции прокомментировал скандальную историю
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Начальник управления ГИБДД по Калининградской области выразил уверенность в том, что виновные в вандальном нападении на памятник Канту и могилу философа в Калининграде, будут найдены. Об этом Геннадий Бубёнов сказал в прямом эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда».

- Уверен, что того, кто это сделал, найдут. Наши профессиональные сотрудники, которые работают в управлении МВД области раскроют это преступление. Досадно, что у нас происходит осквернение памятников и что молодежь идет не по тому пути, - сказал Геннадий Бубёнов и отметил, что все начинается с воспитания в семье и школе.

Напомним, в ночь на вторник неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту на ул. Университетской, могилу философа на острове у Кафедрального собора и мемориальную табличку на Ленинском проспекте на месте, где стоял дом Канта. Памятные места были в тот же день отмыты, полиция ищет преступников.

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