В Калининградской области насчитали больше 400 тысяч легковых машин

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-28T20:10:28+03:00

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В Калининградской области зарегистрировано больше 400 тысяч легковых автомобилей. Такую цифру озвучил в прямом эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» начальник регионального Управления ГИБДД Геннадий Бубёнов.

- Это преимущественно иномарки. По уровню автомобилизации населения Калининградская область занимает 5 место среди регионов России. Впереди нас Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Приморский край. Это говорит о том, что достаточное количество транспорта на наших дорогах. По статистике на одну семью в регионе приходится две автомашины, - сказал Геннадий Бубёнов. И отметил, что две третьих этих машин составляют автомобили, с года выпуска которых прошло более 15 лет.

- Мы, водители, видим, что на территории области встречаются не только иномарки, которые заполонили регион, но есть и раритеты, автомобили отечественного производства, - сказал Геннадий Бубёнов, уточнив при этом, что сам любит машины немецких марок.