2018-11-28T20:43:01+03:00
Общество

В Калининграде чаще всего угоняют «Ауди», «Фольксвагены» и «Мерседесы»

Статистические данные привел начальник регионального управления ГИБДД
Александр КАТЕРУША
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Геннадий Бубёнов.Геннадий Бубёнов.Фото: Александр КАТЕРУША
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За 10 месяцев на территории Калининградской области было зарегистрировано 68 краж транспортных средств и 92 угона. Такие цифры в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» озвучил начальник управления ГИБДД Калининградской области Геннадий Бубёнов.

- На сегодняшний день угоняют в основном автомашины «Ауди», «Фольксваген», «Мерседес». Все машины – 1990-х и 2000-х годов. Новые машины хорошо защищены, оборудованы. Практика показывает, что в основном угоняют в пятницу, субботу и воскресенье. Статистика показывает, что потом эти машины обнаруживаются в каких-нибудь районах Калининградской области. Буквально вчера наши сотрудники в Светлом обнаружили машину, которая была угнана в Калининграде. Можно сделать вывод, что машину брали либо чтобы доехать до дома, либо покататься.

Геннадий Бубёнов отметил, что угонщики в регионе не остаются безнаказанными, преступления раскрываются.

- Недавно сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с другими подразделениями был задержан преступник, который совершал кражи дорогостоящих «Тойот», - сказал начальник регионального УГИБДД.

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