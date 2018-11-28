2018-11-28T19:39:07+03:00
Общество

Спектакль о паруснике «Крузенштерн» показали в московском планетарии

Для зрителей играли музыканты камерного оркестра
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Премьерные показы документального спектакля «Моменты моря. Восемь мачт» состоялись в Большом звездном зале московского планетария. В основу спектакля легли интервью с членами экипажей «Крузенштерн» и «Седов». Пьесу читали такие известные люди как музыкант Евгений Федоров из группы «Tequilajazzz», Олег Нестеров из группы «Мегаполис» и автор текста – Даниэлла Окуджава.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ спектакль сопровождали музыканты камерного оркестра. Также была организована проекция тематических видеороликов на подкупольном пространстве зала.

Премьеру в Москве посетили более 750 человек, в том числе капитан-наставник Михаил Новиков и капитан Михаил Еремченко.

Также в столице прошла встреча с палубной командой барков «Седов» и «Крузенштерн».

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