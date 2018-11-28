ГИБДД: Дороги с аллеями на обочинах не соответствуют стандартам

СЕГОДНЯ 19:45 2018-11-28T20:11:38+03:00

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В Калининградской области автомобильные трассы со старыми придорожными аллеями не соответствуют современным гостам. Об этом в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» сказал начальник управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов.

- На сегодняшний день в Калининградской области те дороги, которые еще имеют растительность в виде придорожных деревьев, не соответствуют требованиям гостов и стандартов. На обочинах дорог не должно быть ничего выше 15 сантиметров. Что касается наездов на препятствия, на придорожные деревья, то у нас 14 процентов таких ДТП, - говорит Геннадий Бубёнов. - Главная беда в том, что тяжесть последствий в несколько раз превышает тяжесть последствий даже наездов на пешеходов. При наезде на дерево шансов на выживание у людей практически не существует.

Начальник управления ГИБДД региона отметил, что сегодня на Светлогорском и Зеленоградском направлениях проводят реконструкцию дорог, их приводят в соответствие с гостами.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Калининградской области еще одну аллею могут признать особо охраняемой природной территорией. Речь идет об аллее, расположенной между поселками Низовье и Константиновка Гурьевского района.