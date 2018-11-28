2018-11-28T20:13:04+03:00
Общество

В ГИБДД рассказали, почему кольцо на площади Василевского стоит в пробках

На нужную систему светофорного регулирования не хватило денег
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Кольцевая развязка на площади Василевского стоит в пробках из-за отсутствия верной системы светофорного регулирования. Об этом в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» сообщил начальник управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов.

- По проекту должна была быть создана интеллектуальная система светофорного регулирования, на которую, по имеющейся информации, просто не хватило денег. На сегодняшний день такая проблема у нас существует, – сказал Геннадий Бубёнов и отметил, что ГИБДД выступает за «зеленую волну». – Надо просчитать все интервалы, провести исследование, проанализировать транспортные потоки. Необходимо просчитать количество транспортных средств, проходящих в том или ином месте в определенное время. После этого делать выводы и настраивать светофоры по определенному промежутку. На это конечно нетто денег. Должна быть научно-исследовательская организация, которая все эти исследования проведет.

Отвечая на вопрос слушателя о ситуации на пешеходном переходе возле «Планеты», когда пешеходы едва не попадают под машины, продолжающие движение со стороны площади Победы, начальник областного УГИБДД, пообещал разобраться с интервалом работы светофоров.

- По вопросам промежутков времени в работе светофоров, мы обратимся в администрацию Калининграда. Потому что все вопросы содержания улично-дорожной сети, настройки светофоров – это все входит в функции органов местного самоуправления, - сказал Геннадий Бубённов. - Там проблема остановки. Те автобусы, которые в избыточном количестве подходят к этой остановке, препятствуют обзору водителей. Я сам ежедневно езжу в районе этого пешеходного перехода у рынка. В первую очередь хотел бы пожелать водителям и пешеходам быть более бдительными.

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