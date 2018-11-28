2018-11-28T20:20:15+03:00
Звезды

В Калининграде откроется выставка, посвященная снегу

Экспозицию представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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Ласка в зимней окраске.Ласка в зимней окраске.Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининградском областном историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, посвященной снегу. Экспозицию «Зимовье зверей: снег в жизни животных» представят 30 ноября.

Как рассказали в музее, эта выставка станет первой из 4-х запланированных фенологических выставок. Они расскажут посетителям, как меняется жизнь обитателей лесов Калининградской области в течение года: зимой, весной, летом и осенью. Первая выставка серии повествует о том, как представители флоры и фауны переносят зиму.

Посетители выставки увидят фотографии, рассказывающие о непростой жизни животных и растений в холодную пору.

Выставка «Зимовье зверей: снег в жизни животных» работает до 30 января.

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