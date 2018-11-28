2018-11-28T20:22:50+03:00
Общество

В Калининграде каждый сотрудник ГИБДД будет работать с видеокамерой на куртке

По мнению руководства полиции это поможет в борьбе с коррупцией
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области идет борьба с коррупцией в рядах ГИБДД. Об этом начальник Управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов сказал в прямом эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда», отвечая на вопрос о взятках сотрудникам дорожной полиции.

- Да, факты такие имеются, - сказал он про коррупцию. - Но мы стараемся как можно больше работать с этими явлениями. У нас есть профилактический отдел, где сегодня проходит реорганизация – увеличиваем количество личного состава, который будет работать по профилактике таких нарушений.

Кроме того, Геннадий Бубёнов рассказал, что в регионе инспекторам ГИБДД выдают индивидуальные видеокамеры, которые записывают их работу.

- Каждое автотранспортное средство у нас оборудовано видеорегистратором, по нормативным документам сотрудники должны работать в зоне их видимости. Это один из методов профилактики коррупционных проявлений. Сейчас мы проводим активную работу по обеспечению еще и индивидуальными регистраторами, чтобы у каждого инспектора на куртке был регистратор, который писал бы всю смену.

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