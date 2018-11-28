2018-11-28T21:59:09+03:00
Общество

Геннадий Бубенов: Трамвайное движение в Калининграде нужно развивать

По мнению начальника областного ГИБДД, электрическому транспорту нужно уделять больше внимания
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Трамвайное движение в городе Калининграде нужно сохранять и развивать. Об этом начальник Управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов сказал в прямом эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда».

- Трамвайное движение в Калининграде, несомненно, нужно развивать, выносить его на обособленные полосы, как это сделано в Польше, в крупных городах, - сказал Геннадий Бубёнов и привел в пример удачные участки в нашем городе на Аллее смелых и Фестивальной аллее, где «трамвайные пути проходят вне автомобильных дорог и не мешают».

- Трамвай мешает автомобилю или автомобиль мешает трамваю? – озадачила ведущая. – Мне, как автомобилисту, трамвай мешает.

- Водитель трамвая является таким же участником дорожного движения, как и все остальные. Все предусмотрено правилами дорожного движения, которые нужно соблюдать, - ответил гость студии.

Начальник управления ГИБДД дал оценку и состоянию общественного транспорта в регионе в целом.

- За последние 5 лет состояние общественного транспорта у нас значительно улучшилось. Это связано в первую очередь, с обновлением парка. Мы за последний месяц провели 80 проверок автобусов. Проверили около 800 автобусов, осуществляющих перевозки в Калининграде и области. Было выявлено более 300 нарушений ПДД, привлечено к ответственности 40 должностных лиц, 6 юридических. В отношение 10 автобусов принято решение об аннулировании регистрации. Это связано с кустарным переоборудованием автобусов, что влияет на безопасность пассажиров и с техническим состоянием тормозных колодок, топливных систем и т.д.

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