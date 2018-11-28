2018-11-28T20:46:54+03:00
Общество

Названы самые опасные и разбитые дороги в Калининградской области

Большинство из них – трассы регионального и муниципального значения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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По итогам прошлого года в Калининградской области зарегистрировано 19 очагов аварийности: 3 за пределами города и 16 в Калининграде. Об этом в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» сказал начальник управления ГИБДД по Калининградской области Геннадий Бубёнов.

- Беспокойство вызывает Приморское полукольцо, дорога «Калининград-Полесск» и «Калининград-Балтийск». Мы приняли определенные меры, были установлены дополнительные комплексы фото и видеофиксации. Камеры устанавливаются в местах, где происходит концентрация ДТП, чтобы влиять на процессы, - говорит Геннадий Бубёнов.

Начальник управления ГИБДД отметил, что федеральные дороги в Калининградской области на 90% соответствуют требованиям и стандартам, за исключением участка от Гвардейска до реки Неман.

- Большую озабоченность вызывают у нас региональные и муниципальные дороги. Порядка 65% региональных дорог соответствуют требованиям. Муниципальные дороги – не соответствуют в 85%, это большая проблема. Необходимо все приводить в соответствие.

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