2018-11-28T20:51:59+03:00
Общество

Начальник регионального УГИБДД: За границей калининградцы ездят более корректно, чем у нас

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Самым эффективным способом борьбы с нарушениями ПДД в эфире передачи «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» начальник регионального управления ГИБДД Геннадий Бубёнов назвал пропаганду правильного поведения на дорогах среди водителей и пешеходов.

- Штрафы уже вторичны. Сначала надо убедить людей не нарушать. Если же нарушение происходит, применять необходимые санкции. Непременно поведение наших водителей такое, что, выезжая за границу, они себя ведут более корректно, чем на территории Калининградской области, - говорит Геннадий Бубёнов. - Что касается штрафов, то основной вид нарушения – превышение скоростного режима. Наказывается штрафом от 500 до 5 тысяч рублей. Если перевести 500 рублей в евро, получим чуть больше 6 евро. Прекрасно понимаем, почему за границей люди ездят по-другому. Но и доходы населения там иные.

При этом Геннадий Бубёнов отметил, что манера вождения иностранного водителя и нашего отличается.

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