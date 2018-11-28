В аэропорту Калининграда готовятся встретить двухмиллионного пассажира

СЕГОДНЯ 21:55 2018-11-28T21:55:11+03:00

По подсчетам, рекорд будет поставлен уже 3 декабря

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Пассажиропоток калининградского аэропорта «Храброво» достигнет двух миллионов человек. По проведенным расчетам случится это уже 3 декабря. Как сообщает пресс-служба «Храброво», ожидается, что юбилейный пассажир будет определен в первой половине дня на прибывающих или вылетающих рейсах в Москву, Санкт-Петербург или Рим.

Запланировано торжественное мероприятие и чествование двухмиллионного пассажира. Вручат ли ему подарок на память, не сообщается.

В аэропорту отметили, что по состоянию на 27 ноября этого года «Храброво» обслужил более 1,98 млн пассажиров. Из них на внутренних рейсах более 1,8 млн, на международных воздушных линиях – больше 165 тыс пассажиров.

При этом по итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта «Храброво» составил 1,78 млн человек.