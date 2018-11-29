2018-11-29T10:08:17+03:00
Спорт

Калининградец завоевал бронзу чемпионата России по спортивному ориентированию

Соревнования проходили в Краснодарском крае
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Краснодарский край принял заключительные отечественные соревнования по спортивному ориентированию. Сотня спортсменов собралась в горном ущелье около поселка Адербиевка. Среди участников был и представитель Калининградской области.

Министерство спорта региона сообщает, что Дмитрий Наконечный стал одним из трех медалистов дисциплины «кросс-выбор».

Спортсмен из Люблино преодолел около 10 км и 28 контрольных пунктов из 30, финишировав с картой и электронным чипом за 37 минут и 45 секунд.

В минспорта отметили, что один из всероссийских стартов осенью-2019 пройдёт в Светлогорске.

Дмитрий Наконечный – воспитанник светловской муниципальной спортшколы олимпийского резерва, неоднократный призер и победитель национальных турниров, призер прошлогоднего этапа кубка мира.

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