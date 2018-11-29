2018-11-29T10:19:07+03:00
Происшествия

В Калининграде в садовом товариществе сгорела дача, еще одна – в Гурьевском районе

К счастью, обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 29 ноября в Центральном районе Калининграда. В 03.12 поступило сообщение о возгорании в садовом товариществе «Дружба-1» в Клубничном проезде.

В кирпичном дачном доме сгорела кровля и внутренние помещения.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Калининградской области, накануне, 28 ноября, пожарно-спасательное подразделение ликвидировало пожар на территории Гурьевского района.

В поселке Георгиевское, где расположено садовое товарищество «Рассвет», в дачном доме горела кровля и стена.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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