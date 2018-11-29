В Калининградской области построят завод с полным циклом переработки торфа

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-29T10:19:45+03:00

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В Полесском районе появится предприятие с полным циклом переработки торфа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект планирует реализовать ООО «Торфо» за счет привлечения иностранных инвестиций. Завод также будет производить торфоминеральные смеси. Объем производства в таком комплексе составит до 500 тыс. кубических метров в год, рынки сбыта – Европа, Россия, Япония и Китай.

- За последние четыре года объем инвестиций, привлеченных ООО «Торфо», составил порядка 10 млн евро. Это позволило расширить предприятие, обновить технику, увеличить штатную численность и поднять средний уровень зарплат с 16 до 41 тысячи рублей, - сообщил председатель правления группы компаний ООО «Торфо» и АО «Торфпромэкспорт» Дмитрий Чмыхов.

Он добавил, что уже разработана проектная документация по строительству завода. В настоящий момент совместно с региональным минприроды решается вопрос размещения такого комплекса, поскольку часть земель, на которых планируется строительство завода, отнесена к землям лесного фонда.