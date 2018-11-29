2018-11-29T10:23:25+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет электричества и воды

Виктор Сергеев
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В Калининграде до 14 часов отключена подача холодной воды в дома ул. Коммунистическая 48а-г, 56а-г, 58а-г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Без света из-за проведения ремонтных работ до 13 часов останутся дома на ул. Шиллера 4а-4б, 5-23, 9-9а, ул. Красная 18, 26, ул. Комсомольская 21а, ул. Косм. Пацаева 11, ул. Разина 27.

До 14 часов электричества не будет на ул. А. Невского 142, до 18 часов – на ул. Комсомольская 75, 83 (баня № 1).

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