В Зеленоградске арестовали двух мужчин, у которых нашли крупную партию наркотиков
.Фото: Александр Подгорчук
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Зеленоградский районный суд арестовал двоих мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, двоих мужчин задержали 23 ноября в поселке Вишневое под Зеленоградском. При досмотре у них обнаружили наркотики и психотропные вещества в значительном и крупном размерах.
Подозреваемых я тяжком преступлении арестовали на два месяца.