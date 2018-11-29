В Зеленоградске арестовали двух мужчин, у которых нашли крупную партию наркотиков

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-29T10:34:31+03:00

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Зеленоградский районный суд арестовал двоих мужчин, подозреваемых в обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, двоих мужчин задержали 23 ноября в поселке Вишневое под Зеленоградском. При досмотре у них обнаружили наркотики и психотропные вещества в значительном и крупном размерах.

Подозреваемых я тяжком преступлении арестовали на два месяца.