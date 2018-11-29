2018-11-29T10:40:23+03:00
Экономика

Стадион «Калининград» освободили от уплаты земельного налога

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Стадион Калининград» освободили от уплаты земельного налога. Решение об этом было принято на заседании городского совета Калининграда в среду, 28 ноября.

Льгота по уплате земельного налога будет действовать в течение пяти лет.

- Такое решение вызвано тем, что необходим определённый период для налаживания операционной деятельности стадиона, - отметил председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин.

Напомним, в конце октября стало известно, что правительство Калининградской области согласовало в министерстве спорта РФ бизнес-план использования «Стадиона Калининград».

По словам губернатора Антона Алиханова, сейчас региональные власти ведут переговоры о получении в собственность стадиона к январю2019 года.

- Мы сейчас с Минспорта работаем, чтобы чуть раньше его забрать, есть такая возможность сделать это не в мае следующего года, а в январе. Как только забираем стадион себе - начинаем уже работу по бизнес-плану и развивать его, - сказал Алиханов.

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