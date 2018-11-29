В Калининградской области выросло производство цветов к новогодним праздникам

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-29T10:46:08+03:00

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В Калининградской области на 50 процентов выросло производство цветов к новогодним праздникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В частности, питомник декоративных растений «Калинково» существенно увеличил объемы производства пуансеттии, известной также как рождественская звезда.

- Пуансеттия, цветущая в период с декабря по январь, дополнила цветочный ассортимент области относительно недавно. «Калинково» начало эксперимент по выращиванию этого растения три года назад. Опыт оказался успешным и уже в 2017 году объемы производства рождественской звезды были увеличены в 10 раз – до 80 тысяч штук, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

В этом году цветоводы уже вырастили к новогодним праздникам 120 тысяч штук пуансеттии.