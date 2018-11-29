С начала года 108 торговых и развлекательных центров в области проверили на пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-29T11:27:06+03:00

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С начала 2018 года в Калининградской области проверили 260 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе, 108 торговых и развлекательных центров, 48 объектов культуры и 26 спортивных учреждений. Об этом на заседании комитета по безопасности и правопорядку рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления МЧС России Сергей Янин.

- Основными выявленными недостатками стали несоответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, неисправное состояние систем противопожарной защиты, неотделение производственных и складских помещений противопожарными преградами от помещений иного функционального назначения, а также формальный подход руководства объектов к вопросам обучения и мерам пожарной безопасности обслуживающего персонала, - сказал он.

По словам представителя МЧС, по результатам проверки было возбуждено 181 административное дело, в 12-ти случаях прокуроры составили исковые заявления с требованием о приостановлении деятельности. К административной ответственности привлечено 16 юридических и 43 должностных лица.