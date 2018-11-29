2018-11-29T11:50:25+03:00
Общество

Калининградка отсудила ущерб у арендаторов, которые разгромили ее квартиру

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда отсудила у арендаторов своей квартиры ущерб за испорченную технику и мебель. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Женщина сдала в аренду свою квартиру на восемь месяцев. После того, как арендаторы съехали, она обнаружила, что из жилища исчезла хрустальная люстра. Более того, бывшие жильцы сломали холодильник и обеденный стол, испортили ковры и ковровые покрытия, а также умудрились пробить стены на кухне, порвали обои и закоптили потолок. Помимо этого, жильцы не до конца рассчитались с хозяйкой по арендной плате

Добровольно возмещать ущерб арендаторы не захотели, так что женщина обратилась в суд. Московский районный суд решил взыскать с жильцов убытки в размере 176 253,69 рублей, а также судебные расходы на оплату госпошлины – 4 725,07 рублей.

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